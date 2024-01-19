Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после жалоб общественников

Активисты потребовали отмены концерта Орбакайте в Улан-Удэ, обвинив певицу в финансировании ВСУ. По словам главы организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбала-Жамсо Жанаева, население республики не желает видеть в регионе артистов, выступающих против России.

«Наша республика — одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать непатриотам. Газманов — да, SHAMAN — да. А вот люди, которые не поддерживают страну, нам здесь не нужны», - заявил Жанаев.



Ранее Орбакайте, заявила, что вернулась в Россию из США, чтобы посетить фестиваль «Песня года» и подарить зрителям «любовь», напоминает «Радиоточка НСН».

