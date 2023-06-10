Комик Руслан Белый сообщил о переезде в Испанию

Артист вспомнил, как переезжал из своего небольшого города в Воронеж, а после - в столицу.

«Я, в целом, не строил иллюзий, что это будет что-то классное, веселое, жизнеутверждающее и тд, в любом случае любой переезд, даже когда я давным-давно из Боброво переезжал в Воронеж, потом из Воронежа в Москву — это тоже все давалось тяжело, потому что это в любом случае стресс, выход из зоны комфортных условий и так далее», - рассказал Белый.

По его словам, английский язык не особо помогает в Испании. Артист признался, что пребывает в шоке.

«Поэтому здесь все то же самое плюс накладывается незнание языка, и это, конечно, главное мое сожаление. Я, в целом, всю жизнь предполагал, что это будет большой проблемой, но как-то я так тешил себя надеждой, что я его когда-то подучу, и когда столкнусь с подобными проблемами, с подобной ситуацией, я уже буду знать язык, я сейчас про английский. Но оказалось, что пока максимум я могу что-то заказать в кафе, как-то где-то что-то объясниться и так далее. Плюс еще теперь надо будет учить испанский. Скажем так, от той задачи, что надо было выучить один язык, теперь добавляется вообще вторая задача, и я тоже немного в шоке с этого», - поделился комик.

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