Комедия с Никитой Кологривым в главной роли выйдет в прокат в конце октября

Кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.

В фильме также заняты Оксана Акиньшина и Роман Курцын.

Ранее актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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