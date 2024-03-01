Комедия с Никитой Кологривым в главной роли выйдет в прокат в конце октября
1 марта 202412:43
Кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.
В фильме также заняты Оксана Акиньшина и Роман Курцын.
Ранее актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru