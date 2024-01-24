Команда Минкультуры РФ прибудет в Абхазию для реставрации картин после пожара
Российские специалисты прибудут в Абхазию 25 января для помощи в реставрации уцелевших после пожара в сухумском Центральном выставочном зале картин. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Абхазии.
Отмечается, что в команду от Минкультуры РФ вошли представители Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи, Русского музея и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение генеральной прокуратуре установить причины пожара в Национальной картинной галерее, в результате которого было уничтожено свыше четырех тысяч произведений искусства, передает «Радиоточка НСН».
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