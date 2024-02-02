Количество видеосервисов с оригинальным контентом в 2023 году выросло почти на треть
В 2023 году онлайн-кинотеатры выпустили 175 оригинальных проектов, что превышает показатели 2022 года на 26%, сообщает газета «Ведомости».
Так, по данным издания, большую часть оригинальных проектов составляют игровые сериалы — всего их 112 (64%). В оставшиеся 36% входят полнометражные фильмы, документальный контент и другие проекты. В 2022 году игровые сериалы составляли ту же долю — их было 89 от общего количества.
Лидером по количеству оригинальных игровых сериалов стал Premier, где вышло 28 таких проектов. Следом идут Wink с 22 релизами и Start с 20. Остальные места в рейтинге заняли Okko (17), Kion (13), «Иви» (10), «Кинопоиск» (6) и more.tv (5).
Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что российские медиахолдинги и видеосервисы в 2023 году столкнулись с усиленным напором пиратов, чье внимание все больше распространяется на оригинальные российские фильмы и сериалы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru