Книгам участников СВО пообещали фурор на ярмарке non/fiction
На ярмарке non/fictio№ вряд ли будут представлены самые новые произведения Александра Проханова и Захара Прилепина, поскольку они попросту могут не успеть их дописать, сказал НСН Леонид Палько.
Одним из главных событий ярмарки non/fictio№28 станут произведения участников СВО, поскольку это абсолютно новые проза и стихи людей с уникальным взглядом на мир. Об этом НСН заявил вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Названы даты проведения Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№28. Мероприятие состоится в комплексе «Гостиный Двор» в Москве с 15 по 18 января 2027 года, сообщает компания-организатор «Экспо-парк Выставочные проекты». Палько отметил, что в этом году особенно рады на ярмарке будут произведениям участников спецоперации.
«Мы очень ждем произведений ребят, которые служат в зоне проведения спецоперации. Попадаются очень интересные работы — совершенно новая проза, стихи, что очень радует. Это абсолютно другой взгляд на мир людей, обожженных войной. Конечно, как и всегда, мы ждем и другие интересные новинки: на ярмарке выставляются несколько сотен издательств, планы у которых формируются на каждый месяц, поэтому забегать вперед пока не стоит», — сказал Палько.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился, что на ярмарке будут представлены новейшие произведения таких писателей, как Александр Проханов и Захар Прилепин, поскольку они просто не успеют их закончить.
«Знаю, что Александр Проханов сейчас работает над своей поэмой “Ангел Новоросс”. Над новыми произведениями также трудятся Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Сергей Шаргунов, но я не уверен, что все они представят свои новинки на ярмарке. Ведь писатели — в какой-то степени суеверный народ: раньше времени стараются не говорить о своих работах, знаю, что многие уже написанные произведения исправляют на протяжении нескольких месяцев, прежде чем они увидят свет», — добавил он.
Ранее стало известно, что интерес к корейской литературе у старшего поколения россиян вырос до 25%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Сызрани после атаки БПЛА повреждены предприятия
- BadComedian раскрыл, почему ждет провала продолжения «Голодных игр»
- В США при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек
- Онищенко: Супербактерия из Европы может стать причиной сепсиса
- Над регионами России сбили 305 украинских БПЛА
- Книгам участников СВО пообещали фурор на ярмарке non/fiction
- Объем замороженных в Швейцарии российских активов достиг $10,2 млрд
- Политолог оценил вероятность морской блокады Калининграда
- СПЧ обсудит с Путиным вопрос пребывания тяжелобольных в тюрьмах
- Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в ноябре