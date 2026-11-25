Одним из главных событий ярмарки non/fictio№28 станут произведения участников СВО, поскольку это абсолютно новые проза и стихи людей с уникальным взглядом на мир. Об этом НСН заявил вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Названы даты проведения Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№28. Мероприятие состоится в комплексе «Гостиный Двор» в Москве с 15 по 18 января 2027 года, сообщает компания-организатор «Экспо-парк Выставочные проекты». Палько отметил, что в этом году особенно рады на ярмарке будут произведениям участников спецоперации.