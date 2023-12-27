Книга «Слово пацана» вошла в топ-10 нон-фикшн произведений года на «Литресе»

Книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», которая легла в основу сериала Жоры Крыжовникова вошла в топ-10 нон-фикшн произведений года на «Литресе», сообщили в пресс-службе сервиса, передает ТАСС.

Отмечается, что книга до 30 ноября занимала в рейтинге лишь 393 позицию, но за месяц показала стремительный рост. Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» впервые была опубликована в 2020 году в издательстве Individuum.

«Кино мирового уровня»: Автор книги «Слово пацана» похвалил сериал

Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев на встрече с казанскими фанатами проекта заявил, что одним из его любимых персонажей в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» является Денис Коневич, сообщает сайт 116.ru. По его словам, представитель оперативного комсомольского отряда дружинников (ОКОД) напоминает ему Электроника. Также ему понравились актёры, сыгравшие Марата, Кащея и Вову Адидаса.

Гараев рассказал, что книгу наряду с популярным сериалом обвиняли в романтизации бандитизма, однако он не закладывал в своё произведение подобного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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