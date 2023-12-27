Книга «Слово пацана» вошла в топ-10 нон-фикшн произведений года на «Литресе»

Книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», которая легла в основу сериала Жоры Крыжовникова вошла в топ-10 нон-фикшн произведений года на «Литресе», сообщили в пресс-службе сервиса, передает ТАСС.

Отмечается, что книга до 30 ноября занимала в рейтинге лишь 393 позицию, но за месяц показала стремительный рост. Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» впервые была опубликована в 2020 году в издательстве Individuum.