Книга лауреата Букеровской премии Пола Линча выйдет в России
28 ноября 202312:58
В России выпустят книгу Пола Линча "Песнь пророка", за которую он получил Букеровскую премию 2023 года, сообщили в пресс-службе издательства "Иностранка".
Издать книгу планируют в начале следующего года. Роман-антиутопию Линча, рассказывающий о жизни женщины-микробиолога после ареста ее мужа за участие в протестах, отметили за «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».
Пол Линч стал пятым ирландским писателем, которому вручили Букеровскую премию. Писатель получил статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru