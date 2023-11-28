Книга лауреата Букеровской премии Пола Линча выйдет в России

Издать книгу планируют в начале следующего года. Роман-антиутопию Линча, рассказывающий о жизни женщины-микробиолога после ареста ее мужа за участие в протестах, отметили за «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».

Пол Линч стал пятым ирландским писателем, которому вручили Букеровскую премию. Писатель получил статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов, отмечает RT.

