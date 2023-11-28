Книга лауреата Букеровской премии Пола Линча выйдет в России

В России выпустят книгу Пола Линча "Песнь пророка", за которую он получил Букеровскую премию 2023 года, сообщили в пресс-службе издательства "Иностранка".

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Издать книгу планируют в начале следующего года. Роман-антиутопию Линча, рассказывающий о жизни женщины-микробиолога после ареста ее мужа за участие в протестах, отметили за «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».

Пол Линч стал пятым ирландским писателем, которому вручили Букеровскую премию. Писатель получил статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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