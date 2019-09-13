Клоуны пройдут по столичным бульварам 14 сентября

В рамках фестиваля циркового искусства 14 сентября по московскому Бульварному кольцу пройдут десятки клоунов. Мероприятие будет посвящено столетию отечественного государственного цирка, сообщает «Росгосцирк».

Фестиваль будет проходить также 15 сентября и представит собой настоящее буйство красок и включит в себя разнообразные жанровые и тематические блоки циркового искусства, шумовой парад-алле с разноцветными надувными шарами. Вкаждой тематической зоне Бульварного кольца будет свой хэдлайнер.

«Как известно, многие клоуны выбирают для выступления определенный цвет и работают в этой гамме, исследуют ее всю свою творческую жизнь. Со мной будут работать художники галереи «Здесь на Таганке», с которыми я сотрудничаю уже пять лет. Вместе с ними я пойду рисовать клоунов и циркачей Для меня самыми радостными и позитивными являются зеленый и синий цвета, потому что зеленый – это лес, а синий – это море!», - заявил известный художник и мастер перфоманса Андрей Бартенев.