Кинорежиссера Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге

Кинорежиссера Игоря Масленникова похоронят в Санкт-Петербурге, на Северном кладбище. Церемония состоится в конце недели, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм» 17 сентября.

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«Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдет в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Федоровича на Северном кладбище», — цитирует сообщение ТАСС.

Место захоронения выбрано в связи с тем, что там похоронена мать кинорежиссера.

Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. Был режиссером фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», являлся лауреатом Государственной премии РФ.

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ФОТО: publicdomainpictures.net // Lynn Greyling
ТЕГИ:КинорежиссёрПохороныКладбищаСанкт-Петербург
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