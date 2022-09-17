Кинорежиссера Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге

«Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдет в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Федоровича на Северном кладбище», — цитирует сообщение ТАСС.

Место захоронения выбрано в связи с тем, что там похоронена мать кинорежиссера.

Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. Был режиссером фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», являлся лауреатом Государственной премии РФ.

