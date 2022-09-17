Кинорежиссера Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
Кинорежиссера Игоря Масленникова похоронят в Санкт-Петербурге, на Северном кладбище. Церемония состоится в конце недели, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм» 17 сентября.
«Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдет в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Федоровича на Северном кладбище», — цитирует сообщение ТАСС.
Место захоронения выбрано в связи с тем, что там похоронена мать кинорежиссера.
Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. Был режиссером фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», являлся лауреатом Государственной премии РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+58 305 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+49 962 / сут.
- В Минфине советуют конвертировать рубли не в валюту, а в импорт
- Кинорежиссера Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
- Экс-сотрудник Госдепа Уитон: США мешают Украине пойти на соглашение с Россией
- Пасечник предупредил, что проводить расследование провокации в Изюме Киев не будет
- Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади
- Президент Казахстана своим указом переименовал столицу в Астану
- Российские войска вывели из строя Славянскую ТЭС
- США выделили Украине $1,5 млрд грантовой поддержки
- В белгородском Минздраве заявили о гибели человека в белгородском селе Красный Хутор
- В Европе испугались из-за строительства газопровода из РФ в КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru