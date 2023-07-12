Кинорежиссера Александра Митту выписали из больницы

Сын народного артиста РФ Александра Митты Евгений заявил, что его отца выписали из больницы, сообщает РИА Новости.

Стали известны подробности состояния госпитализированного Вассермана

По его словам, кинорежиссёр чувствует себя хорошо.

«Он дома, хорошо себя чувствует. Всё нормально», — рассказал он.

Ранее 90-летний Александр Митта был доставлен в больницу имени Боткина в Москве. По данным СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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