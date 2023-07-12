Кинорежиссера Александра Митту выписали из больницы

По его словам, кинорежиссёр чувствует себя хорошо.

«Он дома, хорошо себя чувствует. Всё нормально», — рассказал он.

Ранее 90-летний Александр Митта был доставлен в больницу имени Боткина в Москве. По данным СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».