Киноальманах «Осторожно – любовь» от автора «Беспринципных» выйдет 14 февраля

Цифровая премьера киноальманаха «Осторожно – любовь» от автора «Беспринципных» выйдет на платформе KION 14 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.

Каждая из новелл рассказывает историю бывших, будущих, неслучившихся, едва знакомых пар, сыгранных популярными актерами российского кино: Анна Снаткина, Марина Александрова Даниил Воробьев и другие.

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Сценаристами короткометражных историй выступили Александр Цыпкин, Лора Дорова, Владимир Боровой и другие.

Ранее сообщалось, что премьера российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля. Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko отметила, что российская версия сериала будет называться «Постучись в мою дверь в Москве».

Производством российского сериала занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. После показа сериала на Okko и Premier проект увидят зрители телеканала ТНТ. Режиссером киноленты выступил Всеволод Аравин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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