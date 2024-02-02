Киноальманах «Осторожно – любовь» от автора «Беспринципных» выйдет 14 февраля
Цифровая премьера киноальманаха «Осторожно – любовь» от автора «Беспринципных» выйдет на платформе KION 14 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.
Каждая из новелл рассказывает историю бывших, будущих, неслучившихся, едва знакомых пар, сыгранных популярными актерами российского кино: Анна Снаткина, Марина Александрова Даниил Воробьев и другие.
Сценаристами короткометражных историй выступили Александр Цыпкин, Лора Дорова, Владимир Боровой и другие.
Ранее сообщалось, что премьера российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля. Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko отметила, что российская версия сериала будет называться «Постучись в мою дверь в Москве».
Производством российского сериала занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. После показа сериала на Okko и Premier проект увидят зрители телеканала ТНТ. Режиссером киноленты выступил Всеволод Аравин, передает «Радиоточка НСН».
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