Картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году
Самой дорогой картиной, проданной на аукционе Sotheby’s в 2023 году, стала работа Пабло Пикассо «Женщина с часами», ушедшая за $139,3 млн, сообщили в пресс-службе аукционного дома.
По предварительным данным, в 2023 году суммарный объем продаж Sotheby’s может составить около $8 млрд, что повторит рекордный результат прошлого года, который стал лучшим за 278 лет существования площадки. Окончательные итоги года подведут в январе.
70 лотов в уходящем году ушли с молотка по цене более $10 млн.
Ранее в Нью-Йорке распродали коллекцию Ротшильдов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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