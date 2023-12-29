Картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году

Самой дорогой картиной, проданной на аукционе Sotheby’s в 2023 году, стала работа Пабло Пикассо «Женщина с часами», ушедшая за $139,3 млн, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

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По предварительным данным, в 2023 году суммарный объем продаж Sotheby’s может составить около $8 млрд, что повторит рекордный результат прошлого года, который стал лучшим за 278 лет существования площадки. Окончательные итоги года подведут в январе.

70 лотов в уходящем году ушли с молотка по цене более $10 млн.

Ранее в Нью-Йорке распродали коллекцию Ротшильдов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sothebys.com
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