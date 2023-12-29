Картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году

По предварительным данным, в 2023 году суммарный объем продаж Sotheby’s может составить около $8 млрд, что повторит рекордный результат прошлого года, который стал лучшим за 278 лет существования площадки. Окончательные итоги года подведут в январе.

70 лотов в уходящем году ушли с молотка по цене более $10 млн.

Ранее в Нью-Йорке распродали коллекцию Ротшильдов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

