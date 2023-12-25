Календарь культурных событий 2024 года представили в Петербурге

Институт культурных программ представил 25 выпуск ежегодного издания «Санкт-Петербург 2024. Календарь событий». Оно выпускается на русском и английском языках при поддержке комитета по культуре Северной столицы.

Печатный вариант календаря включает в себя свыше 40 событий, электронный формат насчитывает около 300 мероприятий культурной жизни Санкт-Петербурга в предстоящем году. Все данные публикуются на портале «Культура Петербурга». Раздел будет пополняться в течение 12 месяцев, передаёт ТАСС.

Особое внимание в календаре уделено юбилейным и памятным датам. Отражено, в частности, 80-летие полного освобождения Ленинграда от немецко-фашисткой блокады, 300-летие Российской академии наук, 150-летию со дня рождения режиссёра Всеволода Мейерхольда, 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.

В честь юбилейной даты русского поэта все разделы издания открываются пушкинским автографом. Данные для календаря предоставляют более 100 государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», самому институту культурных программ в этом году исполнилось 30 лет. За это время из его стен были выпущены около 30 тысяч специалистов.

