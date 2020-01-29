Как отметят 160-летие со дня рождения Антона Чехова Главархив столицы и библиотека «МЭШ»

Библиотека «Московской электронной школы» отмечает 160-летие со дня рождения Антона Чехова интересными конкурами и заданиями. Всем желающим предложено разгадать тематический кроссворд и принять участие в викторине, посвященной классику русской литературы.

Как уточняет официальный сайт мэра российской столицы, в библиотеке «МЭШ» можно проверить своё знание творчества писателя, познакомиться с интересными факты его биографии, узнать о семье Чехова.

В свою очередь, Главное архивное управление Москвы отмечает круглую дату выставкой, посвященной писателю. В экспозиции представлены важные документы, связанные с его жизнью, некоторые уникальные артефакты.

Специальный раздел выставки посвящён полностью сотрудничеству автора с Московским художественным театром. Посетители также смогут ознакомиться с тематическими блоками: Чехов в кинематографе, музыке, на театральной сцене.

Выставка открыта до 15 апреля, включительно. Вход бесплатный по паспорту.

