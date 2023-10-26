Кабаре-театр Crave с размахом отпраздновал свое четырехлетие
Кабаре-театр Crave с размахом отпраздновал свое четырехлетие. В честь праздника танцевальный коллектив представил гостям новое шоу «Taboo», сообщает РБК.
Отмечается, что новая постановка - уже четвёртое оригинальное шоу театра. При этом широкой аудитории его планируют показать лишь в феврале 2024 года.
В числе звёзд, попавших на праздник и увидевших «Taboo» были Александр Ревва с супругой, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Алена Водонаева, рэпер T-Killah и Мария Белова, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Екатерина Шпица, Жасмин и многие другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил коллективы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова и Московского Художественного академического театра имени М. Горького со 125-летием МХТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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