Кабаре-театр Crave с размахом отпраздновал свое четырехлетие

Отмечается, что новая постановка - уже четвёртое оригинальное шоу театра. При этом широкой аудитории его планируют показать лишь в феврале 2024 года.

В числе звёзд, попавших на праздник и увидевших «Taboo» были Александр Ревва с супругой, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Алена Водонаева, рэпер T-Killah и Мария Белова, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Екатерина Шпица, Жасмин и многие другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил коллективы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова и Московского Художественного академического театра имени М. Горького со 125-летием МХТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

