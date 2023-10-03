К Дане Милохину пришли из военкомата с повесткой
Сотрудники военкомата Анапы пришли с повесткой по месту прописки блогера-тиктокера Дани Милохина, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать бумажку и заявил, что сын находится не в России.
В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай. Вскоре Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. На днях блогер признался, что ему страшно из-за новостей о розыске.
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что недружественная к России страна вряд ли экстрадирует Милохина, даже если такой запрос поступит.
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