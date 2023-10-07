Известный певец из Башкирии ушел добровольцем на СВО
7 октября 202317:26
Башкирский певец, лауреат музыкальных конкурсов Марсель Фархутдинов отправился на спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
Фархутдинов подписал контракт с Минобороны России. Так, теперь певец служит в мотострелковом полке «Башкортостан».
Летом Фархутдинов записал песню в поддержку российских бойцов, участвующих в СВО на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за год контракты с Министерством обороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru