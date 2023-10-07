Известный певец из Башкирии ушел добровольцем на СВО

Башкирский певец, лауреат музыкальных конкурсов Марсель Фархутдинов отправился на спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

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Фархутдинов подписал контракт с Минобороны России. Так, теперь певец служит в мотострелковом полке «Башкортостан».

Летом Фархутдинов записал песню в поддержку российских бойцов, участвующих в СВО на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за год контракты с Министерством обороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БашкирияПевецМузыкантыСпецоперация

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