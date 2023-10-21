Исследователи определили самую страшную сцену из всех фильмов ужасов

Чтобы это определить ученые поставили эксперимент: они надели на 250 зрителей пульсометры. Когда человек пугался, его сердце билось чаще.

Проанализировав результаты испытаний, исследователи назвали фильм «Синистер» самым ужасающим ужастиков всех времен, а самая страшная сцена оказалась в фильме «Астрал». О какой именно сцене идет речь, не уточняется.

Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

