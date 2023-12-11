Иосиф Пригожин заболел пневмонией

Пневмонию выявили у госпитализированного продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

Иосиф Пригожин подтвердил свою госпитализацию

Накануне стало известно, что продюсера внепланово доставили в больницу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«У меня пневмония», — рассказал агентству Пригожин.

По словам ассистента продюсера Станислава Калинкина, Иосиф Пригожин чувствует себя «не очень». При этом подозрение на коронавирус у него не подтвердилось.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньИосиф Пригожин

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