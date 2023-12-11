Иосиф Пригожин заболел пневмонией
11 декабря 202312:35
Пневмонию выявили у госпитализированного продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что продюсера внепланово доставили в больницу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«У меня пневмония», — рассказал агентству Пригожин.
По словам ассистента продюсера Станислава Калинкина, Иосиф Пригожин чувствует себя «не очень». При этом подозрение на коронавирус у него не подтвердилось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru