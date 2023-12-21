«Индекс Щелкунчика»: Самый дешевый билет на постановку обнаружен в Челябинске

Сервисы «Яндекс Афишей» и «Яндекс Путешествия» составили «Индекс Щелкунчика» и подсчитали, в каком городе страны просмотр знаменитой постановки будет наиболее бюджетным. В топ-5 городов с самыми низкими ценами билетов на «Щелкунчика» вошли Челябинск (220 рублей), Казань (250 рублей), Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей).

Самые дорогие спектакли пройдут в Москве и Михайловском театре Санкт-Петербурга. Небюджетным будет и поход на «Щелкунчика» в пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, где стоимость билетов доходит до 10 тысяч рублей.

При этом наиболее бюджетные отели найдены в Челябинске, Перми и Самаре. В среднем проживание в городах обойдется путешественнику в 4 тысячи рублей за две ночи. Доступное проживание также обнаружили в Омске, Екатеринбурге, Красноярске и Краснодаре. За две ночи в местных отелях придется заплатить в среднем пять тысяч рублей. Чуть менее доступна стоимость проживания в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Воронеже, где средняя цена за две ночи оценивается в 6 тысяч рублей.

Ранее «Яндекс.Афиша» сообщала о том, что событием с самым большим количеством повторных посещений по итогам года стала выставка «Панк-культура. Король и Шут», передает «Радиоточка НСН».

