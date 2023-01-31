Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии

Музыкант Игорь Николаев вышел на связь с подписчиками и заявил, что слухи о его критическом состоянии преувеличены.

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«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!», — написал музыкант в соцсетях и поблагодарил тех, кто беспокоился за его самочувствие.

Ранее СМИ сообщили, что народного артиста России, композитора и певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в кардиологический центр в столице ещё 30 января. Привезли артиста на карете скорой помощи. По данным телеграм-канала 112, Николаева положили в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт.

В марте 2020 года, ещё в самом начале пандемии коронавируса, Николаев уже попадал в больницу. В тот раз его в клинику с подозрением на коронавирус. Но тогда всё обошлось пневмонией.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Музыка
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