Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
Музыкант Игорь Николаев вышел на связь с подписчиками и заявил, что слухи о его критическом состоянии преувеличены.
«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!», — написал музыкант в соцсетях и поблагодарил тех, кто беспокоился за его самочувствие.
Ранее СМИ сообщили, что народного артиста России, композитора и певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в кардиологический центр в столице ещё 30 января. Привезли артиста на карете скорой помощи. По данным телеграм-канала 112, Николаева положили в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт.
В марте 2020 года, ещё в самом начале пандемии коронавируса, Николаев уже попадал в больницу. В тот раз его в клинику с подозрением на коронавирус. Но тогда всё обошлось пневмонией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
- Последний пролёт надвинут на левой автомобильной части Крымского моста
- Кулеба: Запад передаст Украине до 140 танков
- Путин и Пашинян перекрытие Лачинского коридора
- Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
- Саакашвили обвинил соратников и руководство России в своем аресте
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале февраля
- В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных
- СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»
- OnlyFans восстановил работу в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru