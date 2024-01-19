«Хотел стать рок-звездой!»: Актер Минекаев из «Слова пацана» об эффекте славы

Актер подчеркнул, что теперь не церемонится с незнакомцами, желающими сфотографироваться, и признал, что рост количества поклонниц вряд ли нравится его жене. Кроме того он сообщил, что на заре карьеры хотел стать рок-звездой.

«Меня всегда привлекала сцена, а однажды мы с сестрой посмотрели фильм "Побег из Вегаса" — про рок-звезду. И мне так понравилась жизнь, которую я там увидел! Сестра предложила: "Может, поступишь в музыкальную школу? Станешь играть в группе". Решил: ок, буду рок-звездой. Я всегда слушал Linkin Park, Green Day, Led Zeppelin», - подчеркнул Адидас-младший.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев ранее говорил "Культурному гиду НСН", что в подростковом возрасте был металлистом, а не рэпером, слушая группы Metallica, Iron Maiden, Sepultura и «Ария».

