Группа Aerosmith отменила европейский тур из-за коронавируса

Американская рок-группа Aerosmith из-за пандемии коронавируса отменила европейский тур. Об этом сообщается в Twitter коллектива.

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«С глубоким сожалением мы должны сообщить, что наш европейский тур, запланированный на июнь и июль 2022 года, отменен», — отмечается в публикации.

Как отметили рокеры, из-за ситуации с COVID-19 турне стало невозможным. Группа подчеркивает, что здоровье, безопасность и благополучие фанатов — «приоритет номер один».

В феврале 2021-го музыканты уже переносили выступления в Европе на будущий год, турне должно было стартовать 1 июня в Лиссабоне и завершиться 17 июля в Москве.

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ФОТО: Пресс-служба ROCK FM
ТЕГИ:ЕвропаКоронавирусМузыкантыРок-музыка
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