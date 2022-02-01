Группа Aerosmith отменила европейский тур из-за коронавируса
Американская рок-группа Aerosmith из-за пандемии коронавируса отменила европейский тур. Об этом сообщается в Twitter коллектива.
«С глубоким сожалением мы должны сообщить, что наш европейский тур, запланированный на июнь и июль 2022 года, отменен», — отмечается в публикации.
Как отметили рокеры, из-за ситуации с COVID-19 турне стало невозможным. Группа подчеркивает, что здоровье, безопасность и благополучие фанатов — «приоритет номер один».
В феврале 2021-го музыканты уже переносили выступления в Европе на будущий год, турне должно было стартовать 1 июня в Лиссабоне и завершиться 17 июля в Москве.
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