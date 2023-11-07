Гонкуровскую премию 2023 года получил Жан-Батист Андреа

Гонкуровскую премию за 2023 год получил французский писатель, кинорежиссер и сценарист Жан-Батист Андреа. Высшая литературная награда Франции присуждена ему за роман «Относитесь к ней внимательно» (Veiller sur elle), который увидел свет в этом году.

Дебютный роман лауреата Ma Reine («Моя королева»), был опубликован только шесть лет назад, и был отмечен разу несколькими наградами. Автор в своем творчестве сохраняет верность гуманистическим традициям французской литературы.

Жану-Батисту Андреа 52 года. Он вырос в Каннах , где начал снимать короткометражные фильмы. Затем будущий писатель перебрался в Париж, где получил высшее образование в области политологии и экономики.