Голливуд готовится к забастовке сценаристов из-за низких зарплат

1 мая заканчивается контракт между Гильдией сценаристов США и киностудиями, которые несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения. Пока инициатива не увенчалась успехом.

Если сценаристы откажутся работать, из эфира исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы. Забастовка окажет влияние на разработку и производство телепрограмм и фильмов.

Сценаристы просят повышения зарплат, однако медиакомпании сокращают расходы и персонал.

Ранее Walt Disney приступила к сокращению 7 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».