Голливуд готовится к забастовке сценаристов из-за низких зарплат
В Голливуде может произойти остановка производства из-за забастовки сценаристов, сообщает Bloomberg.
1 мая заканчивается контракт между Гильдией сценаристов США и киностудиями, которые несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения. Пока инициатива не увенчалась успехом.
Если сценаристы откажутся работать, из эфира исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы. Забастовка окажет влияние на разработку и производство телепрограмм и фильмов.
Сценаристы просят повышения зарплат, однако медиакомпании сокращают расходы и персонал.
Ранее Walt Disney приступила к сокращению 7 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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