Глава МИД Израиля заявил об угрозе тюрьмы для музыкантов «Би-2» в России

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился с депортированными из Таиланда музыкантами российской рок-группы «Би-2». Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

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Глава ведомства встретился с музыкантами вечером 1 февраля. К сообщению он приложил фотографию с полным составом рок-группы.

«Членов рок-группы «Би-2» могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение», - написал Кац.

Накануне участники группы вылетели из Таиланда в Израиль. До этого они находились в центре временного содержания из-за проведения нелегальных концертов.

По информации СМИ, МИД России считает необходимым судить артистов, которые поддерживают Украину или финансируют ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Би-2РоссияИзраиль

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