Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр

Гергиев указал на то, что он возглавляет Мариинский театр.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что система руководства Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом Владимиром Путиным.

Накануне балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Радиоточке НСН», что с написавшим заявление об увольнении директором Большого театра Владимиром Уриным и возглавляющим Мариинский театр дирижером Валерием Гергиевым ее связывают самые теплые воспоминания, и пожелала Гергиеву удачи в руководстве Большим театром.

