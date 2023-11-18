Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев ответил на вопрос журналиста о своем назначении на должность главы Большого театра.
Гергиев указал на то, что он возглавляет Мариинский театр.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что система руководства Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом Владимиром Путиным.
Накануне балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Радиоточке НСН», что с написавшим заявление об увольнении директором Большого театра Владимиром Уриным и возглавляющим Мариинский театр дирижером Валерием Гергиевым ее связывают самые теплые воспоминания, и пожелала Гергиеву удачи в руководстве Большим театром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru