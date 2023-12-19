Газманов стал обладателем премии «Легенды Тавриды»
19 декабря 202301:01
Российский народный артист Олег Газманов стал обладателем премии «Легенды Тавриды», сообщает «РЕН ТВ».
Певец поддерживает и активно участвует в проектах «Тавриды», коммуницирует с молодыми творцами, заявили в пресс-службе Арт-кластера «Таврида». Отмечается, что песни Газманова стали «гимнами и символами для нескольких поколений».
Ранее исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вошли в число современных музыкантов-патриотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru