Газманов стал обладателем премии «Легенды Тавриды»

Российский народный артист Олег Газманов стал обладателем премии «Легенды Тавриды», сообщает «РЕН ТВ».

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Певец поддерживает и активно участвует в проектах «Тавриды», коммуницирует с молодыми творцами, заявили в пресс-службе Арт-кластера «Таврида». Отмечается, что песни Газманова стали «гимнами и символами для нескольких поколений».

Ранее исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вошли в число современных музыкантов-патриотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ольга Махалова
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