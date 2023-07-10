Гармаш пообещал поговорить с Чебурашкой о продолжении фильма

Актер Сергей Гармаш намекнул на продолжение кинокартины «Чебурашка», сообщает News.ru.

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Это произошло во время выступления на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». «Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил он.

Актер сыграл роль садовника Геннадия Петровича, прототипом для которого стал Крокодил Гена.

Из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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