Гармаш пообещал поговорить с Чебурашкой о продолжении фильма
10 июля 202302:01
Актер Сергей Гармаш намекнул на продолжение кинокартины «Чебурашка», сообщает News.ru.
Это произошло во время выступления на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». «Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил он.
Актер сыграл роль садовника Геннадия Петровича, прототипом для которого стал Крокодил Гена.
Из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru