Гармаш пообещал поговорить с Чебурашкой о продолжении фильма

Это произошло во время выступления на Международном детском кинофестивале «Алые паруса». «Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей», — заявил он.

Актер сыграл роль садовника Геннадия Петровича, прототипом для которого стал Крокодил Гена.

Из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

