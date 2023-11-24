Гарик Мартиросян заявил, что перестал смотреть КВН запоем

По словам Мартиросяна, он перестал смотреть КВН запоем. Шоумен признался, что его хватает только на короткие фрагменты.

«Я перестал смотреть вот так пристально КВН, где-то вот когда закончились «Утомленные солнцем» и «Сборная Пятигорска», - отметил он.

В 1990-е годы Мартиросян был капитаном команды КВН «Новые армяне». В 1997-м она стала чемпионом Высшей лиги, напоминает «Радиоточка НСН».

