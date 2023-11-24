Гарик Мартиросян заявил, что перестал смотреть КВН запоем
Один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян признался, что стал уделять «Клубу веселых и находчивых» (КВН) гораздо меньше времени. Об этом комик рассказал в интервью Rutube-каналу «Медийные лица».
По словам Мартиросяна, он перестал смотреть КВН запоем. Шоумен признался, что его хватает только на короткие фрагменты.
«Я перестал смотреть вот так пристально КВН, где-то вот когда закончились «Утомленные солнцем» и «Сборная Пятигорска», - отметил он.
В 1990-е годы Мартиросян был капитаном команды КВН «Новые армяне». В 1997-м она стала чемпионом Высшей лиги, напоминает «Радиоточка НСН».
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