Лидер парламентской оппозиции королевства Кир Стармер, по данным британской газеты Financial Times, собирается заявить Кириакосу Мицотакису, что, в случае прихода к власти, Лейбористская партия не будет возражать против передачи мрамора Греции на условиях, которые будут приемлемы для Афин и Британского музея.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Россия может обратиться в международный суд из-за передачи коллекции скифского золота Украине, передает «Радиоточка НСН».

