FT: Великобритания может вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на следующей неделе обсудит возвращение в страну мраморных скульптур Парфенона, пишет британская газета Financial Times (FT).
Лидер парламентской оппозиции королевства Кир Стармер, по данным британской газеты Financial Times, собирается заявить Кириакосу Мицотакису, что, в случае прихода к власти, Лейбористская партия не будет возражать против передачи мрамора Греции на условиях, которые будут приемлемы для Афин и Британского музея.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Россия может обратиться в международный суд из-за передачи коллекции скифского золота Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru