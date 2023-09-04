Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом
4 сентября 202314:56
Лидер американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заболел коронавирусом. Об этом сообщается в сообществе коллектива в соцсети X.
Музыкантам пришлось перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне, который артисты планируют отыграть через неделю.
На концерте в минувшую пятницу у Хэтфилда уже были заметны проблемы с вокалом, из-за чего группа была вынуждена сократить свой сет-лист на два трека.
Ранее ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 63%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru