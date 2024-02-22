Французская актриса Мишлин Прель умерла на 102-м году жизни

Актриса умерла в «Национальном доме художников» в пригороде Парижа 21 февраля. Причина смерти не названа.

Прель родилась 22 августа 1922 года в Париже. Карьеру актрисы начала в возрасте 15 лет. Она снялась в более чем 250 картинах, включая «Граф Монте-Кристо», «Отверженные», «Фанфан - аромат любви» и других.

Ранее в возрасте 74 лет умерла мексиканская актриса Рената Флорес. Она известна зрителю по роли в сериале «Дикая Роза», отмечает «Радиоточка НСН».

