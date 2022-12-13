Фонд «Родная земля» объявил о начале творческого конкурса
Начался приём работ для участия в конкурсе «Узорная Русь», проводимом в рамках Межрегионального историко-краеведческого фестиваля «Реконструкция народных искусств и ремесел». Организатором мероприятия выступил Национальный Фонд сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов, «Национальной службы новостей» и радиостанции «Наше радио».
До участия в соревновании допускаются все желающие, вне зависимости от возраста, места жительства, гражданства или профессии. Единственное условие — представляемые на конкурс творческие работы (вышивка, рисунки, шитье, резьба, керамика) должны быть посвящены одному из видов русского народного творчества. Участники смогут побороться за призовой фонд в размере свыше 300 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется до 22 января 2023 года.
Чтобы участники смогли реализовать свой потенциал, фонд «Родная земля» бессрочно добавил на свой ресурс для бесплатного скачивания издание «Узорная Русь. Шедевры народного искусства». Оно представляет собой коллективную работу ведущих российских фотографов, крупнейших собирателей древностей, этнографов, искусствоведов и других специалистов по русскому народному искусству. Читатели смогут ознакомиться с насыщенной историей декоративно-прикладного творчества России до 1917 года и с работами многих неизвестных художников из народа. Их мастерство и фантазия, переходя из поколения в поколение, на протяжении веков сохраняли особенные черты, лежащие в основе культуры русского народа.
Бумажную версию издания получат все участники соревнования на выставках, которые состоятся в феврале-мае 2023 года в Клину, Солнечногорске, Москве и Ростове. В рамках мероприятия с увлекательными докладами выступят заслуженные работники культуры России и специалисты узкого профиля. Кроме того, книга будет доступна читателям библиотек и культурных центров Московской, Архангельской, Ярославской и Вологодской областей.
Организаторы отметили, что конкурс наглядно продемонстрирует актуальность традиционного русского народного творчества в сегодняшнем быту и интерьерах. Также фестиваль поможет соотечественникам глубже приобщиться к сути русского народного искусства и памяти русского народа.
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