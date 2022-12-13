Фонд «Родная земля» объявил о начале творческого конкурса

Начался приём работ для участия в конкурсе «Узорная Русь», проводимом в рамках Межрегионального историко-краеведческого фестиваля «Реконструкция народных искусств и ремесел». Организатором мероприятия выступил Национальный Фонд сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов, «Национальной службы новостей» и радиостанции «Наше радио».

До участия в соревновании допускаются все желающие, вне зависимости от возраста, места жительства, гражданства или профессии. Единственное условие — представляемые на конкурс творческие работы (вышивка, рисунки, шитье, резьба, керамика) должны быть посвящены одному из видов русского народного творчества. Участники смогут побороться за призовой фонд в размере свыше 300 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется до 22 января 2023 года.