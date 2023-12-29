Фонд кино профинансирует новую экранизацию «Буратино»
Фонд кино выделит финансирование на новую экранизацию «Буратино», сообщает пресс-служба организации.
Новую киноверсию детской сказки Алексея Толстого планирует выпустить кинокомпания «Водород 2011». Одним из сценаристов проекта может выступить Андрей Золотарев, который ранее работал над фильмом «Лед» и сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссером может стать Игорь Волошин, снявший для телеканала ТНТ ситком «Ольга».
Помимо «Буратино» Фонд кино выделит финансирование еще для восьми фильмов от лидеров отечественного кинопроизводства и также для 11 картин прочих кинематографических организаций.
Ранее министр культуры Ольга Любимова анонсировала, что в стране снимут не менее 13 фильмов о школе и учителях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru