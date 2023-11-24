Фонд кино поддержит на возвратной основе прокат фильма «Холоп-2»
Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов на возвратной основе, сообщается на сайте фонда.
Так, поддержку получат картины Клима Шипенко «Холоп-2» и «Конец славы» Марюса Вайсберга.
Следующий год обещает быть в России успешным с точки зрения кинопроката. Об этом ранее заявил советник президента, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой в интервью ТАСС. Фильмы будут выходить самые разные — "Мастер и Маргарита", "Холоп-2", "Бременские музыканты", "Воздух". То есть будут и семейные картины, и артхаус, и зрительское кино, передает «Радиоточка НСН».
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