Финчер вместо Тарантино: Почему сиквел «Однажды в… Голливуде» в надежных руках
Новая работа режиссера может стать началом новой эры для Netflix, заявил НСН Александр Голубчиков.
Дэвид Финчер — мастер создания экшен сцен, отлично снимает триллеры и умеет перерабатывать материал по-своему, поэтому есть все предпосылки к тому, что режиссер снимет достойное продолжение хита Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», сообщил НСН кинокритик Александр Голубчиков.
Netflix представил тизер продолжения «Однажды в… Голливуде», лента получила новое название — «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» («Новые злоключения Клиффа Бута»). Брэд Питт вернулся к роли каскадера из первой ленты, а вот в режиссерском кресле Квентина Тарантино сменил Дэвид Финчер. Голубчиков уверен, что выбор режиссера для сиквела был верным.
«Очевидно, что Тарантино придумывал и писал эту историю под себя. Он туда вкладывал какие-то свои истории, воспоминания из детства и так далее, это и стало базой для фильма "Однажды... в Голливуде". В данном случае, памятуя о том, что Бут — ветеран Вьетнамской войны, возможно, мы будем видеть какие-то проблемы, ПТСР и все с этим связанное. Мы помним по сюжету, что Бут говорит, что он немало убил в своей жизни. Поэтому мы, скорее всего, будем наблюдать превращение человека из простого солдата в того персонажа, которым он стал в итоге. В этом случае как раз Финчер, как мастер и триллеров, и экшен-эпизодов, является правильным выбором режиссера», — поделился мнением кинокритик.
При этом он уверен, что режиссер сможет найти нужный угол зрения, чтобы показать историю с нужной стороны, а не просто эксплуатировать полюбившийся зрителю образ.
«В свое время Финчер был постановщиком третьего "Чужого", и у него уже есть опыт работы с материалом, с которым до него работали другие. Он умеет переработать материал и подать его по-своему. Если из истории "Однажды... в Голливуде" получится что-то такое, что случилось, условно говоря, с "Чужим", то это будет антология историй людей, которые жили в то время под каким-то другим углом. Для Америки это время хиппи и Вьетнамской войны и переживания последствий этой войны, которая началась с "Выстрелов в Далласе" и закончилась "Кошмаром на улице вязов". Как мне кажется, это то, чего сегодня не хватает нашим фильмам про "лихие девяностые"», — считает Голубчиков.
Вышедший в 2019 году «Однажды в… Голливуде» заработал в прокате 374 млн долларов, став одним из самых успешных фильмов Тарантино. Но судить о финансовом успехе продолжении сложно, считает кинокритик, так как подсчет доходов от контента у Netflix всегда оставляет «за кадром».
«У Netflix не очень получается с полнометражными фильмами, которые они выпускают на своей платформе, и в случае с их фильмами всегда можно говорить об успехе "где-то там". Но с сериалами у них получается гораздо лучше. По крайней мере, с проектами, которые они делают флагманскими в сезоне. И потом не забываем, что Финчер ставил первый сезон "Карточного домика". Именно Финчер сделал Netflix таким, каким мы его знаем в плане контента, подачи истории и так далее. Поэтому я бы сказал, что сегодня мы не просто возвращаемся к Netflix таким, каким его когда-то сделал Финчер, может быть, он его покажет нам с другой стороны», — предположил собеседник НСН.
Помимо Брэда Питта в предстоящей ленте сыграют Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан и Карла Гуджино. Сперва лента будет прокатываться в кинотеатрах — с 25 ноября. Спустя месяц фильм станет доступен на Netflix.
Ранее кинокритик Нина Ромодановская объясняла НСН, что про гарантированный финансовый успех сиквела «Однажды в… Голливуде» говорить не приходится, так как часто подобные фильмы с большими производственными бюджетами не окупаются.
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