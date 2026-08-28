Вышедший в 2019 году «Однажды в… Голливуде» заработал в прокате 374 млн долларов, став одним из самых успешных фильмов Тарантино. Но судить о финансовом успехе продолжении сложно, считает кинокритик, так как подсчет доходов от контента у Netflix всегда оставляет «за кадром».

«У Netflix не очень получается с полнометражными фильмами, которые они выпускают на своей платформе, и в случае с их фильмами всегда можно говорить об успехе "где-то там". Но с сериалами у них получается гораздо лучше. По крайней мере, с проектами, которые они делают флагманскими в сезоне. И потом не забываем, что Финчер ставил первый сезон "Карточного домика". Именно Финчер сделал Netflix таким, каким мы его знаем в плане контента, подачи истории и так далее. Поэтому я бы сказал, что сегодня мы не просто возвращаемся к Netflix таким, каким его когда-то сделал Финчер, может быть, он его покажет нам с другой стороны», — предположил собеседник НСН.

Помимо Брэда Питта в предстоящей ленте сыграют Яхья Абдул-Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан и Карла Гуджино. Сперва лента будет прокатываться в кинотеатрах — с 25 ноября. Спустя месяц фильм станет доступен на Netflix.

Ранее кинокритик Нина Ромодановская объясняла НСН, что про гарантированный финансовый успех сиквела «Однажды в… Голливуде» говорить не приходится, так как часто подобные фильмы с большими производственными бюджетами не окупаются.

