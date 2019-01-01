Финальная часть «Мстителей» уже установила рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам за первые выходные проката. В США и Канаде последняя часть «Мстителей» собрала $350 млн, побив рекорд, поставленный предыдущей частью франшизы – «Войной бесконечности». На второй строчке по объему кассовых сборов оказался Китай, где создателям картины удалось заработать $330 млн.

Как пишет РИА ФАН, по всему миру картина заработала более одного миллиарда долларов.

Лента установила рекорды по сборам в первый уик-энд проката в 44 странах.