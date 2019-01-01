Финальная часть «Мстителей» уже установила рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам за первые выходные проката. В США и Канаде последняя часть «Мстителей» собрала $350 млн, побив рекорд, поставленный предыдущей частью франшизы – «Войной бесконечности». На второй строчке по объему кассовых сборов оказался Китай, где создателям картины удалось заработать $330 млн.
Как пишет РИА ФАН, по всему миру картина заработала более одного миллиарда долларов.
Лента установила рекорды по сборам в первый уик-энд проката в 44 странах.
В России, уточняет Life.ru, «Мстители: Финал» вышли в прокат в понедельник, 29 апреля. Главные роли в картине исполняют Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Карен Гиллан.
Ранее гендиректор «Невафильм» Олег Березин рассказал НСН, что из-за переноса блокбастера «Мстители: Финал» в кинотеатрах в выходные будет нечего смотреть.
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