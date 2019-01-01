Финал «Мстителей» собрал к концу недели 2 млрд долларов
Американская франшиза «Мстители. Финал» за первую неделю проката собрал 2 млрд долларов. Он стал восьмым самым кассовым фильмом в мире в истории проката, пишет Deadline.
«Мстители. Финал» обошли по сумме сборов предыдущую часть франшизы «Мстители: Эра Альтрона» и «Черную пантеру». Наибольшие сборы заключительная часть «Мстителей» получила в Корее, Мексике, Индии, Китае и Великобритании.
Напомним, за три дня проката фильма в России «Мстители:Финал» также собрали рекордные 1 млрд рублей.
Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил, чем вызвана популярность «Мстителей» у российского зрителя.
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