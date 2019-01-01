Финал «Мстителей» собрал к концу недели 2 млрд долларов

Американская франшиза «Мстители. Финал» за первую неделю проката собрал 2 млрд долларов. Он стал восьмым самым кассовым фильмом в мире в истории проката, пишет Deadline.

«Мстители. Финал» обошли по сумме сборов предыдущую часть франшизы «Мстители: Эра Альтрона» и «Черную пантеру». Наибольшие сборы заключительная часть «Мстителей» получила в Корее, Мексике, Индии, Китае и Великобритании.