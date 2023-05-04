Фильма «Вызов» заработал в России 1 млрд рублей
4 мая 202302:01
Кассовые сборы российской кинокартины «Вызов», часть которого сняли в космосе, достигли в России 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Такой показатель достигнут за 13 дней – лента вышла в широкий прокат 20 апреля.
«Вызов» стал двадцатым отечественным фильмом, собравшим в прокате 1 миллиард рублей. В числе этих картин — «Чебурашка» и «Холоп».
Ранее кинокритик предрек провал фильма «Вызов» в прокате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru