Фильма «Вызов» заработал в России 1 млрд рублей

Кассовые сборы российской кинокартины «Вызов», часть которого сняли в космосе, достигли в России 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«Соберет три миллиарда»: Кинокритик предрек успех «Вызова» в кинопрокате

Такой показатель достигнут за 13 дней – лента вышла в широкий прокат 20 апреля.

«Вызов» стал двадцатым отечественным фильмом, собравшим в прокате 1 миллиард рублей. В числе этих картин — «Чебурашка» и «Холоп».

Ранее кинокритик предрек провал фильма «Вызов» в прокате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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