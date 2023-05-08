Фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные

Российская кинолента «Вызов» стала лидером проката в России и странах СНГ, сообщает ТАСС.

«Вызов» собрал уже почти миллиард рублей в кинопрокате

Картина принесла создателям за минувшие выходные 212 млн рублей. Второе место занимает фильм «Стражи Галактики. Часть 3» с результатом 86 млн рублей.

Замыкает тройку российский мультфильм «Яга и книга заклинаний» (37,8 млн рублей).

Напомним, фильма «Вызов» заработал в России более 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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