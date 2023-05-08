Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

СМИ: в Одессе прогремело несколько взрывов

Племянник Кеннеди рассказал, кто причастен к убийству его дяди

В автоаварии в Краснодарском крае погибли три человека

СМИ: Трамп не будет давать показания в деле обвинившей его журналистки

Фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные

В Киеве после взрывов произошла протечка резервуара с топливом

Напомним, фильма «Вызов» заработал в России более 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

Картина принесла создателям за минувшие выходные 212 млн рублей. Второе место занимает фильм «Стражи Галактики. Часть 3» с результатом 86 млн рублей.

Российская кинолента «Вызов» стала лидером проката в России и странах СНГ, сообщает ТАСС.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: