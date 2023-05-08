Фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные
8 мая 202305:01
Российская кинолента «Вызов» стала лидером проката в России и странах СНГ, сообщает ТАСС.
Картина принесла создателям за минувшие выходные 212 млн рублей. Второе место занимает фильм «Стражи Галактики. Часть 3» с результатом 86 млн рублей.
Замыкает тройку российский мультфильм «Яга и книга заклинаний» (37,8 млн рублей).
Напомним, фильма «Вызов» заработал в России более 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru