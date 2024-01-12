Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего выходит в прокат 18 января
В четверг, 18 января, в прокат выходит военная драма режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух».
Действия фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Картина повествует о подразделении летчиц, которое прибывает в авиационный полк. Девушкам предстоит понять, насколько тяжело выживать в мужском мире.
Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Филипп Дьячков и другие актеры.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что наибольшей популярностью у зрителей пользуются семейные, анимационные, комедийные и приключенческие картины, сообщает «Радиоточка НСН».
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