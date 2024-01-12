Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего выходит в прокат 18 января

В четверг, 18 января, в прокат выходит военная драма режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух».

«Непонятный формат»: Почему короткометражки не будут востребованы в кинотеатрах

Действия фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Картина повествует о подразделении летчиц, которое прибывает в авиационный полк. Девушкам предстоит понять, насколько тяжело выживать в мужском мире.

Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Филипп Дьячков и другие актеры.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что наибольшей популярностью у зрителей пользуются семейные, анимационные, комедийные и приключенческие картины, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КинотеатрыФильмКино

Горячие новости

Все новости

партнеры