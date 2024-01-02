Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат

Кинолента «Вонка» (2023) стала лидером кинопроката в США, передает Daily Mail.

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Фэнтези собрало собрало 31,8 миллиона долларов за последние выходные 2023 года. Так, эта сумма покрыла бюджет картины, который составил 125 миллионов долларов. Фильм опередил ленты «Аквамен и потерянное царство» (2023) и «Цвет лиловый» (2023).

Режиссером фильма выступил Пол Кинг. Сюжет киноленты основан на повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» (1964).

Ранее стало известно, что новая часть фильма про полицейского Игоря Грома выйдет на экраны 23 мая 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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