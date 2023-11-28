Фильм про Льва Яшина признан лучшим на итальянском кинофестивале

Российский фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» признан лучшим на фестивале спортивного кино Sport Film Festival в Италии.

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Режиссером картины является Василий Чигинский, сам фильм вышел в прокат в ноябре 2019 года. В общей сложности в фестивале приняли участие 150 фильмов из 39 стран.

В главных ролях снялись Александр Фокин (Лев Яшин) и Юлия Хлынина (жена вратаря).

Лев Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии FIFA, единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
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