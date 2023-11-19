Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы картины «По щучьему велению» в российском прокате превысили два миллиарда рублей.

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По состоянию на 19 ноября фильм собрал 2 000 556 744 рубля. Картину посмотрели свыше семи миллионов человек, свидетельствуют данные Единой федеральной авторизованной информационной системы.

Сюжет фильма строится на сказке о Емеле, поймавшим говорящую щуку. Необычная рыба предложила исполнить три его желания. Главные роли сыграли Никита Кологривый и Мила Ершова.

По данным портала kinobusiness.com, фильм «По щучьему велению» вошел в десятку самых кассовых российских картин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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