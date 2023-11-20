Фильм «По щучьему велению» снова возглавил кинопрокат в России

Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России и собрал 209 миллионов рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 16 по 19 ноября.

Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 2 млрд рублей

На второй строчке рейтинга расположился российский комедийный фильм «Моя ужасная сестра – 2» режиссера Александра Галибина, который собрал 21,3 млн рублей. Замыкает тройку франко-бельгийский триллер «Катастрофа» режиссера Жюста Филиппо, собравший 21 млн рублей. В центре сюжета оказываются 15-летняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский рассказал в интервью НСН, что восьмое место, которое заняла картина «По щучьему велению» в рейтинге самых кассовых российских фильмов, — приятная неожиданность для съемочной группы. По его словам, секрет успеха фильма — симпатия и сочувствие даже к отрицательным персонажам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФильмРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры