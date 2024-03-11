Фильм «Онегин» стал лидером российского кинопроката в уикенд

Новая интерпретация романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» вышла на экраны 7 марта. Главные роли в ленте исполнили Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова, пишет RT. В первые дни показа картина заработала 336 млн рублей.

Вторым в списке лидеров кинопроката стал фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3», его сборы за уикенд составили 161,3 млн рублей, с начала проката — 1,78 млрд. Третью строчку рейтинга заняла четвертая часть анимационного фильма «Кунг-фу Панда», заработавшего 157 млн рублей (без РФ и Белоруссии).

Кроме того, в пятерку самых популярных картин 7–10 марта вошли работа Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 млн рублей (общие сборы — 2,3 млрд) и романтическая комедия Ильи Фарфеля «Адам и Ева» с 90 млн рублей.

