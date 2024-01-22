Фильм о Бажове представят в Екатеринбурге в день 145-летия писателя

Новый детский фильм о Павле Бажове покажут в Екатеринбурге в день рождения уральского писателя 27 января. Премьерные демонстрации анонсировал директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, передает ТАСС.

Кинокартину «Как Дёма Баклушкин Бажова прочел» можно будет посмотреть в библиотеке имени Белинского и в Доме кино. Она также будет доступна для просмотра онлайн.

27 января исполнится 145 лет со дня рождения Бажова. В библиотеке имени Белинского помимо киносеанса выступит актер Александр Борисов – он прочёт автобиографию писателя.