Фильм о Бажове представят в Екатеринбурге в день 145-летия писателя

Новый детский фильм о Павле Бажове покажут в Екатеринбурге в день рождения уральского писателя 27 января. Премьерные демонстрации анонсировал директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, передает ТАСС.

Кинокартину «Как Дёма Баклушкин Бажова прочел» можно будет посмотреть в библиотеке имени Белинского и в Доме кино. Она также будет доступна для просмотра онлайн.

27 января исполнится 145 лет со дня рождения Бажова. В библиотеке имени Белинского помимо киносеанса выступит актер Александр Борисов – он прочёт автобиографию писателя.

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Фильм «Как Дёма Баклушкин Бажова прочел» покажут также в ближайшие дни в городе Полевском, Первоуральске, Камышлове и Нижнем Тагиле. Картина снята в рамках проекта «Разговор через время». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он реализуется при содействии Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, в Екатеринбурге 27 января будет представлена опера по сказу Бажова «Синюшкин колодец» в Уральской государственной консерватории. В течение всего года должно пройти множество памятных мероприятий, посвященных Павлу Бажову. Писатель и фольклорист впервые выполнил литературную обработку уральских сказов.

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Фото: writer-ekb.ru
ТЕГИ:ЕкатеринбургФильмПисатели

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