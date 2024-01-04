Фильм «Бременские музыканты» заработал миллиард рублей в прокате за четыре дня
Кассовые сборы музыкального фильма «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного достигли 1 млрд рублей за четыре дня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Семейное кино по мотивам одноименного мультфильма вышло в прокат 1 января. В картине снимались Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие.
По данным ЕАИС, общие сборы «Бременских музыкантов» на 4 января составили 1 001 018 502 рублей.
Ранее фильм Клима Шипенко «Холоп-2» собрал в кинопрокате более 1 млрд рублей за три дня показа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru