Фильм «Бременские музыканты» заработал миллиард рублей в прокате за четыре дня

Кассовые сборы музыкального фильма «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного достигли 1 млрд рублей за четыре дня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм «Холоп 2» собрал в прокате миллиард рублей за три дня

Семейное кино по мотивам одноименного мультфильма вышло в прокат 1 января. В картине снимались Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие.

По данным ЕАИС, общие сборы «Бременских музыкантов» на 4 января составили 1 001 018 502 рублей.

Ранее фильм Клима Шипенко «Холоп-2» собрал в кинопрокате более 1 млрд рублей за три дня показа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Кинопоиск"
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